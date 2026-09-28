Taylor Swift devient l’artiste la plus récompensée aux MTV VMA et dévoile le clip de " Patient zero "
Publié : 28 septembre 2026 à 9h54 par Iris
Taylor Swift ajoute un nouveau record à son palmarès. Lors des MTV Video Music Awards 2026, organisés hier à Los Angeles, la chanteuse remporte trois nouveaux trophées et dépasse Beyoncé pour devenir l’artiste la plus récompensée de l’histoire des VMA. Elle en a profité pour révéler le clip de son dernier single " Patient zero "…
Taylor Swift entre une nouvelle fois dans l’histoire. Jusqu’ici à égalité avec Beyoncé avec 30 trophées chacune, la chanteuse prend désormais seule la tête du palmarès des MTV Video Music Awards.
La star repart de la cérémonie 2026 avec trois nouvelles récompenses, dont la très convoitée vidéo de l’année pour The Fate of Ophelia, morceau extrait de son album The Life of a Showgirl.
Mais la soirée marque également une première pour les VMA. Taylor Swift reçoit le tout nouveau prix Artist Director Honors, destiné à distinguer les artistes dont le travail derrière la caméra a contribué à faire évoluer le clip et la narration visuelle.
Une récompense particulièrement symbolique pour Taylor Swift, qui rappelle sur scène participer à la création de ses clips depuis vingt ans. Selon la chanteuse, elle a travaillé sur une soixantaine de vidéos et en a elle-même écrit et réalisé 18.
Taylor Swift dévoile le clip de Patient Zero
La cérémonie est aussi l’occasion pour Taylor Swift de prolonger son actualité musicale. Quelques jours seulement après la sortie de Patient Zero, elle dévoile le clip du morceau, qu’elle a elle-même réalisé et dans lequel apparaissent Colin Farrell et Dakota Johnson.
Taylor Swift profite également de son passage sur scène pour rendre hommage à Dolly Parton, disparue le mois dernier à 80 ans, qu’elle qualifie d’« ultime showgirl ». Plusieurs artistes participent à un hommage musical à la chanteuse country au cours de la soirée.
Taylor Swift n’est toutefois pas la seule grande gagnante de ces VMA 2026. Madonna décroche elle aussi trois récompenses, dont celle d’artiste de l’année. Son duo avec Sabrina Carpenter, Bring Your Love, remporte notamment le prix de la meilleure collaboration.
Le rock est également à l’honneur avec Nirvana, qui reçoit le prestigieux Video Vanguard Award. Krist Novoselic, Dave Grohl et Pat Smear montent sur scène pour recevoir la distinction, plus de trente ans après la disparition de Kurt Cobain.
Mais avec son nouveau record, Taylor Swift inscrit un peu plus son nom dans l’histoire des MTV VMA, en devenant désormais l’artiste possédant le plus grand nombre de trophées depuis la création de la cérémonie.