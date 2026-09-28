Taylor Swift devient l’artiste la plus récompensée aux MTV VMA et dévoile le clip de " Patient zero "

Taylor Swift entre une nouvelle fois dans l’histoire. Jusqu’ici à égalité avec Beyoncé avec 30 trophées chacune, la chanteuse prend désormais seule la tête du palmarès des MTV Video Music Awards.

La star repart de la cérémonie 2026 avec trois nouvelles récompenses, dont la très convoitée vidéo de l’année pour The Fate of Ophelia, morceau extrait de son album The Life of a Showgirl.

Mais la soirée marque également une première pour les VMA. Taylor Swift reçoit le tout nouveau prix Artist Director Honors, destiné à distinguer les artistes dont le travail derrière la caméra a contribué à faire évoluer le clip et la narration visuelle.

Une récompense particulièrement symbolique pour Taylor Swift, qui rappelle sur scène participer à la création de ses clips depuis vingt ans. Selon la chanteuse, elle a travaillé sur une soixantaine de vidéos et en a elle-même écrit et réalisé 18.

Taylor Swift dévoile le clip de Patient Zero

La cérémonie est aussi l’occasion pour Taylor Swift de prolonger son actualité musicale. Quelques jours seulement après la sortie de Patient Zero, elle dévoile le clip du morceau, qu’elle a elle-même réalisé et dans lequel apparaissent Colin Farrell et Dakota Johnson.