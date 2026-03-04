Eurovision 2026 : la Finlande déjà favorite ?

Selon les bookmakers et de nombreux fans, la Finlande pourrait bien remporter l’Eurovision 2026 grâce à la chanson Liekinheitin, interprétée par Linda Lampenius et Pete Parkkonen.

Du côté français, la représentante sera la cantatrice Monroe, qui succède à Louane. Mais avant même le début de la compétition, un pays semble déjà se détacher dans les pronostics.

L’Eurovision 2026 se rapproche. La compétition se déroulera du 12 au 14 mai à Vienne, après la victoire de JJ avec Wasted Love lors de l’édition précédente. Cette année, 35 pays participeront au concours et seuls 25 d’entre eux accéderont à la grande finale.

Liekinheitin, grande favorite de l’Eurovision 2026

Le duo finlandais a été sélectionné lors de la finale nationale et leur prestation live a rapidement fait sensation. Interprété entièrement en finnois, Liekinheitin - qui signifie "lance-flammes" - mélange une base dance-pop avec des solos de violon spectaculaires.

La mise en scène, très sombre et dramatique, repose sur des jeux de flammes et une tension musicale croissante qui mène à un final particulièrement intense. Cette performance a rapidement conquis les Eurofans.

En seulement deux jours, la vidéo de leur prestation a dépassé les 440 000 vues sur le net. Sur les sites de paris spécialisés, la Finlande occupe désormais la première place avec environ 22 % de chances de victoire.

Sur les réseaux sociaux, les commentaires enthousiastes se multiplient. De nombreux fans parlent déjà d’un « futur gagnant » de l’Eurovision 2026, certains affirmant que la Finlande tient enfin son moment.

Si ces pronostics peuvent évoluer d’ici la finale, le duo part clairement avec une longueur d’avance. L’an dernier, la Finlande avait terminé 11e avec Erika Vikman et sa chanson Ich komme.

Reste à savoir si Liekinheitin confirmera ce statut de favori sur la scène de l’Eurovision 2026.