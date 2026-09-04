Céline Dion transforme son hôtel parisien en rendez-vous de fans

Et certains jours, l’attente est récompensée. Sourires, quelques mots échangés, pas de danse ou refrains repris avec le public : Céline Dion prend régulièrement quelques instants pour aller à la rencontre de ceux qui patientent devant le palace.

Céline Dion n’a pas encore donné son premier concert parisien que les retrouvailles avec son public ont déjà commencé. Depuis son arrivée dans la capitale le 28 août, la star canadienne séjourne au Royal Monceau, dans le 8e arrondissement, où une centaine de fans peuvent se retrouver derrière les barrières dans l’espoir de l’apercevoir.

Mardi 1er septembre, la chanteuse est notamment sortie vers 19 heures sous les acclamations. Habillée d’une robe en cuir, elle s’est amusée à mimer les paroles de Pour que tu m’aimes encore tandis que ses fans reprenaient son tube de 1995. Une spectatrice présente sur place décrit un moment « émouvant » et assure avoir eu « les frissons ».

Céline Dion se prépare pour ses 16 concerts à Paris

Ces rencontres interviennent alors que la chanteuse est pleinement concentrée sur son retour sur scène. Du 12 septembre au 17 octobre, Céline Dion doit donner 16 concerts à Paris La Défense Arena, tous pris d’assaut par le public. 10 autres représentations sont également prévues en 2027.

La star avait d’ailleurs expliqué à ses admirateurs vouloir préserver son énergie afin de « vraiment donner le meilleur » d’elle-même sur scène.

Deux de ses trois fils, les jumeaux Eddy et Nelson, l’accompagnent également à Paris, tout comme son chien Madison. Entre les répétitions, les déplacements et les apparitions devant le Royal Monceau, les fans guettent donc quotidiennement le moindre signe de la chanteuse.

Pour ceux qui n’ont pas réussi à obtenir de billet pour ses prochains concerts, ces quelques minutes devant son hôtel constituent parfois la seule occasion de l’approcher. Et malgré des journées entières passées à attendre sans garantie de la voir, certains reviennent encore, dans l’espoir de vivre l’un de ces petits shows improvisés avant le véritable grand rendez-vous du 12 septembre.