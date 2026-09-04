Pour inaugurer son nouvel album, Marine dévoile un single aussi joyeux que salé

Marine règle ses comptes. La gagnante de la Star Academy a dévoilé son nouveau single Tricheur, ce vendredi 4 septembre 2026. Elle y raconte une histoire d’amour gâchée par un homme qui mène une double vie. De cette relation malhonnête, elle s’émancipe avec force et honneur. Sur une production pop dynamique, Marine se livre et ouvre une nouvelle page dans sa carrière en inaugurant son nouvel album. Toujours aussi proche de ses fans, elle fait même gagner sur Instagram le gâteau d’anniversaire qui illustre la pochette de ce nouveau single.