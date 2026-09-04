Mylène Farmer et Gilles Lellouche : les premières images du mystérieux tournage

Mylène Farmer continue de cultiver le mystère autour de ses nouveaux projets. Jeudi 3 septembre, deux nouvelles photos de la chanteuse apparaissent sur les réseaux sociaux, accompagnées d’un message aussi court qu’efficace : « En tournage. Réalisateur : Gilles Lellouche. »

Ces clichés viennent surtout confirmer un projet annoncé plusieurs mois auparavant. Le 9 mai, Gilles Lellouche avait révélé qu’il allait réaliser un clip pour Mylène Farmer. Depuis, peu d’informations avaient filtré sur cette collaboration.

Selon les indiscrétions relayées autour du projet, le tournage aurait notamment eu lieu en extérieur dans les Yvelines, du côté de Bonnelles et de Cernay-la-Ville. Ni le titre concerné ni la date de sortie du clip ne sont pour l'instant officiellement annoncés.

Plusieurs clips mystérieux en préparation pour Mylène Farmer

Cette collaboration avec Gilles Lellouche n’est pas le seul tournage récemment aperçu autour de Mylène Farmer. Le 16 juin, une autre photo montrait la chanteuse aux côtés du réalisateur Thierry Poiraud. Des informations non confirmées évoquaient alors un tournage à la BnF Richelieu, à Paris.

Une stratégie qui rappelle celle employée quelques semaines plus tôt pour annoncer le retour de l’artiste. Le 6 mai, une première photo portant simplement la mention « en tournage » avait attisé la curiosité. Il s’agissait finalement du clip de C’est à qui le tour, réalisé par Julia Ducournau et dévoilé le 11 juin.

Avec ces collaborations successives, Mylène Farmer semble donc préparer plusieurs projets visuels d’envergure. Et le casting derrière la caméra est particulièrement impressionnant : après Julia Ducournau et Thierry Poiraud, c’est désormais Gilles Lellouche qui apparaît officiellement à ses côtés.

Reste maintenant à découvrir ce que le réalisateur réserve à Mylène Farmer et, surtout, quel morceau se cache derrière ces mystérieuses images.