Vanessa Paradis ajoute une date à supplémentaire à sa tournée

Vanessa Paradis fait le plein. Alors que sa prochaine tournée doit accompagner son retour sur scène, la chanteuse annonce que son concert programmé à l’Accor Arena est désormais complet.

Une excellente nouvelle qui s’accompagne immédiatement d’une surprise pour les fans qui n’ont pas réussi à obtenir leurs places. Une date supplémentaire vient en effet rejoindre le calendrier de la tournée.

Et pas n’importe laquelle : Vanessa Paradis donnera un concert à La Cigale, à Paris, le 22 septembre. Cette soirée deviendra même la toute première date de sa tournée d’automne.

Le rendez-vous offrira ainsi un cadre beaucoup plus intimiste que celui de l’Accor Arena, dans une salle parisienne emblématique où le public pourra retrouver la chanteuse au lancement de cette nouvelle série de concerts.

La billetterie ouvre vendredi à 10 heures

Pour assister à cette nouvelle date de Vanessa Paradis à La Cigale, il faudra être rapide. La mise en vente des billets est prévue vendredi 4 septembre à 10 heures sur le site de Concert Auguri.

Cette nouvelle date confirme en tout cas – s’il le fallait - l’engouement autour du retour sur scène de Vanessa Paradis.