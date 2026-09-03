Olivia Rodrigo ajoute une deuxième date à Paris face à une demande XXL

Elle devait déjà investir la Plénitude Arena de Paris - La Défense, le vendredi 23 avril 2027. Face à la très forte demande, Olivia Rodrigo ajoute finalement une seconde soirée dans la capitale, le samedi 24 avril 2027.

Après deux concerts complets à l’Accor Arena en 2024 et un passage remarqué à Lollapalooza Paris en 2025, Olivia Rodrigo s’apprête cette fois à passer à la vitesse supérieure avec la plus grande salle indoor de l’Hexagone. Une première pour Olivia Rodrigo dans cette immense salle de Nanterre. Elle sera accompagnée pour ces deux soirées par le groupe de rock Die Spitz, annoncé en première partie.

« The Unraveled Tour » débarque avec son nouvel album

Ces concerts accompagneront la nouvelle ère musicale d’Olivia Rodrigo. La tournée The Unraveled Tour présente son troisième album studio, you seem pretty sad for a girl so in love, sorti le 12 juin 2026. Un disque lancé notamment par le single drop dead, dévoilé quelques semaines avant l’album.

Et Paris n’est qu’une étape parmi les nombreuses dates prévues dans le cadre du The Unraveled Tour. La tournée compte 65 concerts en Amérique du Nord, en Europe et au Royaume-Uni.

En quelques années seulement, Olivia Rodrigo est passée de la révélation de drivers license à celui de superstar internationale. Avec ses trois Grammy Awards, des titres comme good 4 u, vampire ou deja vu, deux albums à succès et des concerts capables de remplir les plus grandes salles, la Californienne continue de changer de dimension à chaque nouvelle tournée.