Cérémonie d’ouverture des JO 2024 : un album avec les compositions de Victor Le Masne

Dans cet album, figurent notamment le thème officiel Parade, l’hommage aux bâtisseurs de Notre-Dame SynchroniCity, ou encore Higher, qui avait accompagné la chevauchée de la mystérieuse cavalière sur la Seine. Plus de 600 musiciens issus de différents orchestres ont participé à l’enregistrement.

Certains morceaux toujours pas disponibles

Parade était déjà disponible depuis plusieurs semaines, tout comme plusieurs autres morceaux de la cérémonie : Nightcall de Kavinsky, Angèle et Phoenix, L’hymne à l’amour de Céline Dion ou encore Mea Culpa (Ah ! Ça ira !) de Gojira et Marina Viotti. D’autres titres se font toujours attendre, à l’image de la prestation d’Aya Nakamura et de la Garde Républicaine ou de l’interprétation de Mon truc en plume par Lady Gaga. Les artistes qui se sont produits le soir de la cérémonie d’ouverture ont tous vus leurs écoutes exploser en France comme à l’international.