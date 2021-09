Champignons : « gare aux intoxications », prévient un spécialiste

Septembre rime avec champignons. « Ils souffrent et pour l’instant la saison n’est pas sensationnelle », révèle René Chalange, vice-président de la société mycologique de France. « On a eu un été assez humide partout en France. En juillet, on a eu une petite poussée puis ça s’est estompé », ajoute-t-il.

Malgré un début de saison mitigé donc, la cueillette est ouverte mais gare aux intoxications. Chaque, on en dénombre entre 2000 et 2500, trois en moyenne sont fatales. S’il faut bien sûr être au fait des espèces comestibles ou non, faites également attention aux endroits où vous les ramassez. Le bord des routes est à éviter par exemple.