Championnat : quelle planche apéritive sera élue la meilleure de France ?

Cinq professionnels seront ainsi sélectionnés sur dossier pour s’affronter autour de 3 épreuves techniques et créatives qui auront pour but de réaliser une planche dite "classique" (uniquement avec de la charcuterie), une planche "imposée" et une planche "libre". "Nous constatons un vrai engouement autour du segment de l’apéritif face au succès de nos gammes chiffonnades et saucissons secs. C’est un marché en pleine croissance qui n’a pas fini de progresser. Les planches se premiumisent et sont de véritables créations visuelles ultra gourmandes ", a expliqué dans un communiqué de presse Alexandre Hurtaud, Country Manager France chez Rovagnati.

"Le pliage et la disposition soignée des charcuteries est devenu un art à part entière. Nous le constatons sur les réseaux sociaux, les consommateurs sont friands de tutoriels, pas à pas et de photos de compositions dignes de tableaux pour s’inspirer et reproduire à la maison", a ajouté Alexandre Hurtaud. Le.la grand.e gagnant.e du Championnat de France de Planche Apéritive 2023 remportera un trophée, ainsi qu'un chèque de 1000 euros.

L'apéritif est un moment convivial plébiscité par de nombreux Français. Ils sont 74% dans l'Hexagone à déclarer prendre l’apéritif au moins une fois par mois et 49% au moins une fois par semaine. En 4ème place des aliments les plus consommés, la charcuterie séduit plus de 51% des consommateurs. La planche apéritive a donc de beaux et longs jours devant elle !