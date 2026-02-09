Charlotte Cardin dévoile un extrait d'un titre inédit

La chanteuse canadienne a pris à cœur son rôle de marraine cette année, en rendant régulièrement visite aux élèves au château. Mais pour cette finale, Charlotte Cardin a aussi offert un beau cadeau aux téléspectateurs et à ses fans.

Ce samedi 7 février marquait la fin de la saison 2025 de la Star Academy sur TF1. La candidate Ambre s’est imposée face à Léa. Lors de cette dernière émission, la gagnante a également partagé un duo avec la marraine de cette édition, Charlotte Cardin.

Un troisième album attendu à l'automne

Charlotte Cardin a ainsi offert au public un extrait d’un titre inédit, The Way We Touch, qui devrait figurer sur son troisième album attendu pour l’automne. Un projet que l’artiste peaufine actuellement, mais dont elle a tenu à dévoiler un premier avant-goût.

Au cours de cette même soirée, Charlotte Cardin a reçu des mains de Nikos Aliagas et des élèves Mélissa et Bastiaan un disque de platine pour son deuxième album, 99 Nights, écoulé à plus de 100 000 exemplaires.

Charlotte Cardin sera par ailleurs à l’affiche ce vendredi 13 février à la Seine Musicale pour les Victoires de la Musique, où elle est nommée dans les catégories Artiste féminine, Chanson originale et Création audiovisuelle.