Taylor Swift dévoile le nouveau clip événement de "Opalite"

Taylor Swift frappe encore un grand coup. La superstar américaine vient de dévoiler le clip de “Opalite”, nouveau single extrait de son album événement The Life of a Showgirl, déjà un phénomène mondial avec plus de 500 millions d’écoutes sur les plateformes de streaming.

Écrit et réalisé par Taylor Swift elle-même, le clip de Opalite adopte les codes d’une publicité volontairement kitsch. La chanteuse y présente un produit miracle censé transformer les problèmes du quotidien en paradis absolu. « En une seule pulvérisation, Opalite transforme vos problèmes en un véritable paradis ! » annonce la voix-off, promettant monts et merveilles pour les couples, les amitiés, les collègues… et même les animaux.

Dans ce décor absurde et coloré, Taylor Swift partage son quotidien avec un compagnon pour le moins inattendu : un petit rocher, devenu son “meilleur ami”. Balade en balançoire, échange de bracelets d’amitié, soirée karaoké… La star s’épanouit dans cette relation improbable, pendant qu’en parallèle, l’acteur Domhnall Gleeson (Hatty Potter, Star Wars) mène une vie tout aussi solitaire aux côtés d’un cactus.

Un clip conceptuel et décalé

Grâce au fameux Opalite, les deux univers finissent par se rencontrer, déclenchant une avalanche de guests. On aperçoit notamment le chanteur Lewis Capaldi dans la peau d’un photographe, le présentateur vedette Graham Norton en vendeur, tandis que l’acteur Cillian Murphy (Peaky Blinders) apparaît sur une affiche. Figurent également les actrices Jodie Turner-Smith (Tron) et Greta Lee (Morning Show).

Clin d’œil savoureux : tous ces invités avaient partagé un plateau avec Taylor Swift lors du Graham Norton Show en novembre dernier. Domhnall Gleeson avait alors exprimé son envie d’apparaître dans un de ses clips. Mission accomplie.

Avec Opalite, Taylor Swift mêle humour, storytelling absurde et casting prestigieux, confirmant une fois de plus son sens aigu de la mise en scène… et du timing parfait.