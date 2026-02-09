Un million de ventes : "Civilisation" d’Orelsan entre dans l’histoire

Alors qu’il défend son dernier album, La fuite en avant, sur les différentes scènes de l’Hexagone, c’est un autre projet d’Orelsan qui fait l’actualité en ce début du mois de février 2026.

Pour comprendre pourquoi, il faut remonter un peu plus de quatre ans en arrière, en 2021. Le rappeur caennais sort alors son quatrième album studio, Civilisation. Un disque qui réalise le meilleur démarrage de l’année 2021, avec pas moins de 139 000 ventes en une semaine, un record historique pour un artiste rap.

Un projet porté par de nombreux titres devenus incontournables, comme L’odeur de l’essence, La Quête, Du propre ou encore Évidemment, en duo avec Angèle sur la réédition de l’album. La tournée Civilisation Tour avait également rencontré un immense succès, rassemblant plus de 600 000 spectateurs à travers la France.