Après cinq ans d'absence en solo, Nick Jonas fait son retour avec Sunday Best, son nouvel album sorti le 6 février 2026. Le chanteur reste fidèle à son style pop/folk qui fait sa signature depuis 20 ans. À travers ce nouvel opus, il offre aux fans 11 titres inédits qui promettent de marquer ce début d'année.

Moment fort de l’album, la collaboration avec ses frères, les Jonas Brothers, sur le morceau The Greatest. Une preuve que les liens familiaux restent au cœur de sa musique, même dans ses projets personnels. Pour accompagner cette sortie, Nick Jonas a dévoilé le clip de Gut punch. Ce morceau introspectif montre le combat intérieur qu’il mène contre la petite voix dans sa tête, représenté ici par une marionnette.

Côté promotion, l'artiste a opté pour un concept original : il a peint des empreintes de sa main pour dédicacer des pochettes de ses vinyles. Une démarche qui rappelle celle du rappeur français Rilès, qui s’est estimé copié sans avoir été mentionné. Mais c’est vraiment à travers son univers musical que Nick Jonas construit sa différence et crée un univers indépendant de ses frères.