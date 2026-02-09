Ebony explique le retard de son premier album

Depuis la fin de la Star Academy, Ebony avance à son rythme, sans jamais quitter le radar du public. Finaliste face à Marine lors de la précédente saison, la chanteuse de 21 ans a su transformer l’essai grâce à plusieurs singles marquants : Unforgettable, Rage ou Mon Paradis ont permis d’affirmer un univers singulier, nourri par son alter ego Queen Sheba.

Pourtant, malgré cette dynamique, son premier album n’a toujours pas été annoncé. Une absence qui interroge, tant la demande est forte. Invitée par la journaliste Alix Grousset, Ebony a tenu à clarifier la situation. Oui, l’album est bien en préparation, mais sa sortie répond à une logique précise.

Le premier album pensé pour la scène

Ebony l’assume pleinement : son premier album est indissociable de l’expérience live. « J’ai envie que les fans puissent avoir l’album en avant-première », explique-t-elle, faisant référence au lancement imminent de sa mini-tournée. L’objectif est clair : tester les morceaux sur scène, ressentir l’énergie du public et ajuster le projet grâce aux retours directs.

Cette démarche s’inscrit dans sa vision globale de la musique. Pour Ebony, un album n’est pas une simple succession de titres mais un véritable voyage. Elle souhaite que le public découvre son univers dans des conditions immersives, en live, avant même la sortie officielle du disque. Plusieurs chansons inédites seront ainsi dévoilées lors du Conception Tour, (dont la première date parisienne à La Maroquinerie s’est vendue en seulement deux minutes).

La tournée passera ensuite par Nantes, Tourcoing, Bruxelles et Bordeaux, avant un rendez-vous majeur : l’Olympia, le 1er novembre prochain. Une étape symbolique qui nourrit autant son excitation que son appréhension.

En attendant, Ebony promet que l’attente autour de son premier album ne sera pas vaine. « Une fois qu’il sera sorti, il y aura encore des petites surprises », glisse-t-elle, laissant planer le mystère. Une chose est sûre : pour Ebony, prendre le temps reste la meilleure façon de poser les bases solides de sa carrière.