Ce classement, établi chaque année par la plateforme Tripadvisor, est réalisé en fonction de la quantité et de la qualité des notes et commentaires des utilisateurs. Et la Maison Médard semble avoir fait l’unanimité auprès de ses clients. Puisque leurs avis publiés sur l’application ont permis de hisser le seul restaurant étoilé du Cher au pied du podium… mondial !

Cette distinction, Julien Médard ne s’y attendait absolument pas. « On a reçu un mail sur notre boite mail professionnel, nous disant qu’on avait gagné un prix TripAdvisor. Et en fait, on a régulièrement (…) des notes qu’ils nous donnent. Ma femme avait déjà lu le mail, et elle me dit « non mais là c’est autre chose ». Et effectivement, c’était autre chose que l’autocollant à commander pour mettre sur la porte du restaurant ».

« Ça a fait énormément de bruit »

Mais à ce moment-là, le chef ne mesura pas réellement l’impact que pouvait avoir ce classement. « Dès le lendemain, je me suis aperçu qu’on était cité sur les réseaux sociaux, dans les magazines. Les journaux, la télé m’appelaient. Ça a fait énormément de bruit autour de nous ».

Et puis tout s’est enchaîné. Les réservations ont bondi, surtout en fin d’année ; une période qui n’est habituellement pas la plus chargée pour le restaurant. « On n’a même pas eu le temps d’anticiper un peu plus de personnel pour pouvoir pallier à cette surcroissance de fin d’année, qui n’était pas forcément là tous les ans ».

Beaucoup de clients étrangers ont alors poussé la porte de La Maison Médard. Certains venant même de très loin. « Quelques « fous » ont fait des détours incroyables (rires) On a eu un Texan qui a pris l’avion, qui allait en Suisse, et qui s’est arrêté en France juste pour manger chez nous ! Et beaucoup de Norvégiens, de Russes… Et là, ça se réitère mais sur l’été où on voit qu’il y a beaucoup de réservations étrangères ».

Deuxième étoile ?

Ce classement très honorifique pourrait, peut-être, être de bon augure pour la cérémonie des étoiles Michelin, le 18 mars prochain à Tours. Julien Médard, déjà en possession d’une première étoile depuis 2021, a reçu son invitation pour la cérémonie. Mais il ne saura qu’au dernier moment s’il maintient sa première étoile, ou s’il en obtient une deuxième.

« Notre philosophie c’est de toujours faire mieux. On pense que pour garder la première, il faut viser la deuxième. Le travail paiera à un moment donné, peut-être ».

Réponse le 18 mars.