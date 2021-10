Cher : pour 1 euro, cette maison de 90 m2 est à vous

Le but de la mairie : « Repeupler le centre-ville ». Le futur propriétaire devra néanmoins, devra remplir plusieurs critères : il devra être primo-accédant ; rénover entièrement les 90 m2 de bâtisse en un temps bien précis. Les travaux devront débuter 6 mois maximum après la remise des clés. Et une fois les travaux réalisés, l’heureux propriétaire devra y résider (non pas le louer ou en faire une résidence secondaire) pendant 6 ans minimum.

Saint-Amand-Montrond, à mi-chemin entre Bourges et Montluçon, compte 9 600 habitants, le bien est situé en plein centre-ville : « C’est un quartier calme et il est très facile de se garer (...) La maison est à proximité des commerces, des associations, de l’école de musique. On peut tout faire à pied. On n’a pas besoin de voiture », décrit Francis Blondieau, adjoint en charge de l’Urbanisme interviewé par le journal Ouest France.

Sur deux étages, le logement laissé à l’abandon depuis 6 ans et estimé à 27 000 euros, pourra comprendre un salon, une salle à manger, une cuisine, des toilettes, une petite salle d’eau et deux ou trois chambres.

Intéressés ? Il vous faut déposer un dossier de candidature auprès de la mairie, à partir du 1er novembre et jusqu’au 31 décembre, comprenant une lettre de motivation, un plan de rénovation et un descriptif des travaux. Le nom du nouveau propriétaire sera révélé en février.

Des visites seront organisées, selon M. Blondieau qui précise qu’une subvention de 50 000€ est également possible. Il faut dire que la bonne affaire peut vite commencer à chiffrer puisque les travaux promettent d’être conséquents : remise aux norme électrique, toiture, isolation... soit un ticket de 150 000€ ; 90 000€ si le propriétaire s’occupe du chantier lui-même.