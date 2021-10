Chinon : des objets datant de la préhistoire vendus aux enchères ce mercredi

Les férus d’histoire - et de préhistoire surtout, ont rendez-vous à l’Hôtel des ventes de Chinon ce mercredi après-midi. Près de 4000 objets en silex, sont en vente. Des pièces plus rares, comme des bifaces, des lames de couteau, partiront elles aux enchères. Certains objets auraient été fabriqués au néolithique, entre -2500 et -5800 avant notre ère. Le plus cher est estimé à 1500 euros.

Tous proviennent rapportent le quotidien Ouest-France du Grand-Pressigny au sud du département d'Indre-et-Loire. Le village qui abrite un musée de la préhistoire est d’ailleurs connu de tous les amateurs de la période.