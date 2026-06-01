Choose France : annonces spectaculaires et record en vue ?

À l’occasion de la 9ème édition du sommet Choose France, près de 200 dirigeants et investisseurs étrangers étaient attendus à Versailles.

Le sommet Choose France est devenu au fil des années un rendez-vous économique international majeur. En réunissant à Versailles des chefs d’entreprise venus du monde entier, le gouvernement cherche à démontrer la capacité de la France à séduire les investisseurs internationaux et à se positionner comme une destination privilégiée pour les projets industriels, technologiques et économiques.

20 milliards d’euros d’investissements ont été promis l’an dernier. Près de 200 patrons étrangers sont attendus à Versailles, et l’Elysée espère bien que les promesses d’investissements en France vont battre des records cette année.

Alors, pourquoi les multinationales attendent-elles un dîner à Versailles pour annoncer des milliards ?

Bien évidemment, les tractations ne sont pas faites à Versailles. Mais ce sommet sert à transformer une intention économique en engagement politique. Beaucoup de ces milliards promis ne sont pas encore des contrats fermes. Ce sont souvent des projets étalés sur plusieurs années, parfois conditionnés à des autorisations administratives, à des aides publiques ou à la conjoncture économique.

Donc une annonce à Versailles n’a pas la valeur d’un contrat. Mais elle crée autre chose : une contrainte de réputation. Une fois qu’un PDG annonce un projet aux côtés du président de la République, devant les marchés, les élus, les médias, reculer devient politiquement et symboliquement beaucoup plus coûteux.

Le cadre prestigieux de Versailles contribue à renforcer le message. Le lieu offre une mise en scène destinée à valoriser l’image du pays et à illustrer son ambition économique. Pour l’exécutif, l’enjeu est aussi de montrer que la France demeure compétitive dans un environnement international marqué par une concurrence accrue entre les grandes économies.

Ainsi, Choose France apparaît moins comme un simple rendez-vous d’annonces financières que comme un outil d’influence et de communication économique. Dans ce théâtre de Versailles, les entreprises achètent aussi une image : celle des grands investisseurs qui “croient en la France”.