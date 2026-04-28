Michael Jackson : de nouvelles accusations relancent la polémique

Cette fois, ce sont quatre membres de la famille Cascio qui prennent publiquement la parole dans les colonnes du New York Times. Aldo, Eddie, Dominic et Marie Nicole affirment avoir été victimes d’abus répétés de la part de Michael Jackson lorsqu’ils étaient enfants.

Le film, centré sur l’ascension de la star et incarné par Jaafar Jackson, ne revient pas sur les accusations d’abus sexuels sur mineurs qui ont marqué la carrière du Roi de la Pop. Une absence largement critiquée par la presse et plusieurs documentaristes, notamment Dan Reed, réalisateur de Leaving Neverland.

Le succès du biopic Michael au cinéma s’accompagne d’un retour brutal des polémiques autour de Michael Jackson. Alors que le film enregistre un démarrage record au box-office, de nouvelles accusations d’abus sexuels viennent relancer un débat jamais vraiment refermé autour du chanteur disparu en 2009.

La famille Cascio accuse Michael Jackson

La famille Cascio était très proche de Michael Jackson depuis les années 1980. Les enfants décrivent une relation d’intimité forte avec la star, qu’ils considéraient comme un membre de leur propre famille. Selon eux, cette proximité aurait facilité une emprise psychologique importante.

Ils expliquent aujourd’hui avoir été manipulés pendant des années pour nier toute accusation publique. En 2010, certains d’entre eux avaient pourtant affirmé dans une interview avec Oprah Winfrey n’avoir jamais subi d’attouchements. Ils assurent désormais que ces déclarations étaient mensongères.

Les témoignages publiés détaillent plusieurs faits présumés d’abus sexuels survenus entre les années 1990 et 2000. Les accusateurs affirment avoir gardé le silence en raison de la peur, de la confusion et de l’influence exercée par la célébrité de Michael Jackson.

Selon le journal américain, un accord financier de 16 millions de dollars aurait été conclu en 2020 avec l’héritage de l’artiste, avant que l’affaire ne soit rendue publique aujourd’hui.

De son côté, l’avocat de la succession de Michael Jackson rejette fermement ces accusations, dénonçant une tentative de gagner de l’argent et rappelant que la famille avait longtemps défendu l’innocence du chanteur.

Cette nouvelle affaire intervient alors que Michael domine le box-office et que le catalogue musical de l’artiste connaît un regain spectaculaire. Une nouvelle fois, l’héritage artistique de Michael Jackson se retrouve confronté aux zones les plus sombres de son histoire.