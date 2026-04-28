Indochine : un nouveau single et clip après la fin de sa tournée

Un mois et demi après la fin d’une tournée historique ayant réuni plus de 1,2 million de spectateurs sur plus de 110 dates, Indochine continue de faire parler de lui.

Le groupe mené par Nicola Sirkis poursuit l’exploitation de son album Babel Babel avec un nouveau single. Après Sanna sur la Croix ou encore No Name, place désormais au morceau Les nouveaux soleils, un titre pop-rock très apprécié des fans. Dans une interview accordée au magazine suisse OFF, Nicola Sirkis évoque "une envie de trouver une autre voie plus empathique, plus sereine, où la race humaine est moins nulle." Et de rajouter "Ce n'est pas de la naïveté. Mieux vaut se dire ça que de se jeter contre un mur !"

Le titre est accompagné d’un clip qui reprend en réalité le visuel généré par intelligence artificielle, projeté lors des concerts. On y suit une voiture roulant sur une route en direction d’une montagne, au-delà de laquelle trônent trois soleils.