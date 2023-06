Cinéma : plutôt "Love Again" ou "Transformers : Rise of the Beasts" ?

Sans tomber dans la caricature, il y a peu de chance que ceux tentés par la comédie romantique avec Céline Dion, Love Again, soient les mêmes qui se précipiteront devant Transformers : Rise of the Beasts... Mais sait-on jamais.

Dans Love Again, un peu, beaucoup, passionnément... les fans découvriront la chanteuse québécoise à la voix d’or dans un nouveau registre : la comédie.

Si elle a déjà tourné plusieurs films, il a toujours été question que d’apparitions. Ici, elle reprend son propre rôle pour une partition un peu plus développée, et s’improvise « gourou » de l’amour. Son "patient » : Rob, un journaliste récemment plaqué au pied de l’autel qui a hérité du numéro de téléphone du défunt fiancé d’une jeune auteure de livre pour enfants, Mira.

Lorsque celle-ci lui écrit des SMS pensant s’adresser à son ancien amoureux pour soulager sa peine, lesdits textos ne laissent pas le jeune homme insensible.

En dépit d’un scénario alambiqué, cette comédie romantique sans grand intérêt, tient sur la seule présence de Céline Dion à l’écran. Et elle n’y est pas si souvent.

Ses répliques, qui s’appuient sur son véritable vécu (la perte de son mari René, notamment) apportent le peu d’émotion qui manque au film. Comment en serait-il autrement quand aucune alchimie ne se dégage du couple Priyanka Chopra / Sam Heughan ?

Bref, Love Again, un peu, beaucoup, passionnément est une comédie romantique marketée autour de Céline Dion qui ne vaut que pour elle, et quelques-unes de ses chansons, mais pas plus.