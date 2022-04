Circulation délicate vendredi et samedi pour le week-end de Pâques

Il va y avoir du monde sur les routes pour ce week-end de Pâques. Ce sera le plus chargé de toutes les vacances scolaires selon Bison Futé. « Ce sera le début des vacances scolaires pour la zone A et la deuxième semaine pour la zone B (…) la circulation sera donc dense dans toutes les régions ».

Dès ce vendredi, des bouchons sont prévus à la sortie des grandes villes. La journée est d’ailleurs classée rouge au niveau national. Il est d’ailleurs conseillé d’éviter l’autoroute A10 entre Orléans et Poitiers de 16 à 20 heures et l’autoroute A11 entre Paris et Le Mans de 16 à 21 heures.

Le lendemain, samedi sera de nouveau classé rouge pour les départs. Avec des difficultés là encore sur l’A10 et en direction de l’ouest. Il est conseillé d’éviter l’A11 entre Paris et Le Mans jusqu’en début de soirée.

Lundi, dans le sens des retours, la journée sera classée orange. Une circulation dense est prévue sur l’A10 entre Bordeaux et Orléans de 16 à 21 heures et sur l’A11 entre Angers et Paris de 14 à 22 heures.