Cocorico Électro 2025 : de nouveaux noms dévoilés !

C’est l’événement incontournable, chaque été, de la scène électro en Centre-Val de Loire : le Cocorico Électro revient pour une nouvelle édition du 11 au 13 juillet au château de la Ferté Saint-Aubin, dans le Loiret. Les organisateurs ont dévoilé ce lundi 3 février de nouveaux noms : après le duo Polo & Pan, déjà annoncé en décembre, Kungs rejoint la programmation. Le DJ de 28 ans avait connu le succès avec le titre « This Girl » en 2016, 14 fois disque de diamant et qui lui a ouvert les portes d’une carrière internationale.

Busy P également présent

Outre les têtes d’affiches grand public que sont Kungs et Polo & Pan, cinq autres noms ont été dévoilés ce lundi. Le DJ Busy P (Pedro Winter) intègre également la programmation 2025. Figure emblématique de la scène électro, il est l’artiste français qui s’est produit le plus grand nombre de fois au festival Coachella (5 participations). Créateur du label Ed Banger (Justice, DJ Mehdi, etc.), il fut également le manager des Daft Punk.