Cocorico Electro Hiver : un événement inédit les 7 et 8 février à La Ferté Saint-Aubin

Qui a dit qu’il fallait attendre l’été pour profiter des festivals ? Les organisateurs du Cocorico Electro annoncent préparer un événement spécial en plein milieu de l’hiver, les 7 et 8 février, au château de La Ferté Saint Aubin (Loiret). Cette fois, c’est « dans un cadre intimiste et exclusif à l’intérieur du château » qu’une « toute nouvelle expérience » sera proposée, promet l’organisation sans en dévoiler plus pour le moment. Attention, ce nouveau concept sera limité à 300 personnes chaque soir !

Une septième édition du Cocorico Electro, dont Vibration est partenaire, se tiendra du 11 au 13 juillet. Un premier a été dévoilé début décembre : les DJ français de Polo & Pan, qui succèderont à Ofenbach, The Avener ou encore Martin Solveig, venus enflammer la scène loirétaine l’été dernier. La billetterie est d’ores et déjà ouverte sur le site de l’événement. A noter que les Garden Party by Cocorico Electro, devenues incontournables elles aussi, devraient revenir cette année encore au mois de mai !