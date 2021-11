On est très loin du casse du siècle. Dimanche matin, aux alentours de 8 heures, un homme s’introduit par effraction dans un commerce de la rue des Tanneurs, en plein centre-ville de Lille, certainement dans l’optique d’un cambriolage. Mais l’alarme se déclenche et le propriétaire arrive très vite sur place pour appeler la police. L’individu prend donc aussitôt la fuite par les toits. Une idée qu’il regrettera quelques instants plus tard…

UN CAMBRIOLAGE RATÉ

Rapidement dépêchés sur place, les fonctionnaires de police constatent, avec une surprise, la présence d’un camion de pompiers en pleine intervention avec une grande échelle. Selon La Voix du Nord, le cambrioleur âgé d’une trentaine d’années auraient lui-même appelé secours à l’aide après s’être retrouvé coincé sur le toit de l’immeuble pendant sa cavale. Finalement, sans l’aide des pompiers, les policiers évacuent le cambrioleur en le faisant passer par une fenêtre située au dernier étage. De retour sur la terre ferme, l’homme est interpellé et placé en garde à vue.