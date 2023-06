Comment préparer l’avenir professionnel de nos enfants ?

La question se pose à plusieurs moments de notre parcours scolaire ; du passage de la 3ème à la Seconde, ou à la fin de la Terminale. Et si pour certains, l’avenir est déjà tout tracé, pour d’autres c’est parfois le black-out total. Alors comment, en tant que parents, peut-on accompagner nos enfants vers le chemin de la réflexion ? Nous avons posé la question à Clémence Nommé, psychologue spécialisée dans la parentalité, selon différents cas de figure.

Dialoguer

Et si mon enfant n’a absolument aucune idée de ce qu’il veut faire plus tard ? Selon notre spécialiste, « Il faut être à l’écoute, montrer qu’on s’y intéresse (…) Il y en a certains, effectivement qui sont complètement bloqués dans leur choix. Il faut essayer de questionner leur personnalité, leurs qualités, leurs défauts. Leur montrer qu’ils ont des forces (…) et donc les aider à se découvrir eux-mêmes ».

Le dialogue est le maitre-mot, selon Clémence Nommé. Mais attention toutefois à ne pas tomber dans le harcèlement. L’idée n’est pas d’en faire une obsession. « Ce qui est important, c’est de ne pas braquer le jeune avec des questions incessantes. Mais plutôt montrer qu’on est là, à l’écoute », précise la psychologue.

Dialoguer, mais aussi être force de proposition. « Proposer peut-être un salon de l’orientation, ajoute Clémence Nommé. L’intérêt est de retenir les petites choses qui ont commencé à intéresser le jeune, pour après pousser vers les portes ouvertes spécifiques de la formation. »

Les parents sont également invités à se tourner vers les équipes éducatives, ou bien vers un proche. « Si le jeune est un peu fermé, a du mal à parler, on peut s’adresser à quelqu’un avec qui le jeune est à l’aise dans le dialogue, comme un oncle, un cousin… », précise Clémence.

Encourager

Et si mon enfant choisit une voie professionnelle utopique ? Devenir acteur, footballeur, ou influenceur… vos enfants ne seront pas les premiers (et les derniers) à nourrir ces rêves. Mais pas de panique ! Une fois encore, tout est dans le dialogue.

« C’est de questionner le « pourquoi », qu’est-ce qui l’intéresse ? précise Clémence Nommé. Et puis on peut creuser, voir quels métiers il peut y avoir autour. Choisir une voie qui va lui permettre de rester ouvert, de ne pas fermer de portes ». En clair, c’est d’essayer de les ouvrir sur d’autres horizons.

Dans toutes les situations, les parents doivent aborder la question de façon la plus sereine possible, et restez ouverts, même si les choix de leur enfant ne sera pas le leur. « Il est important de choisir une voie professionnelle en concordance avec la motivation du jeune, précise Clémence Nommé. S’il fait quelque chose par défaut, il y a de grandes chances qu’il ne s’implique pas dans ce qu’il fait ».

Pour rappel, les terminales ont jusqu’au 3 juillet pour classer leurs vœux sur Parcoursup, et jusqu’au 7 juillet pour accepter une proposition d’admission.