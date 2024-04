Si oui, vous avez encore jusqu’au mardi 30 avril, 12h pour vous lancer !

Comment cela fonctionne ? En candidatant pour essayer de remporter l’un des 35.500 billets proposés par l’opération DiscoverEU, une initiative mise en place par le parlement européen il y a six ans maintenant.

Concrètement si vous êtes choisis, cela vous permet de voyager gratuitement pendant 30 jours à travers l’Europe.

Pour candidater, il faut d’abord se rendre sur le portail européen de la jeunesse. Il y a plusieurs critères : notamment être né entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 ; être citoyen ou résident légal de l’un des 27 États membres de l’UE ; répondre à quelques questions de culture générale sur l’Europe ; donner son numéro de carte d’identité ou bien de passeport.

Après avoir candidaté, un comité de sélection se forme pour traiter les dossiers, et donnera ses réponses durant le mois de juin. Si vous faites partis des heureux élus, vous aurez plus d’un an pour en profiter : entre le 1er juillet 2024 et le 30 septembre 2025.