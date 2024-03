Vous avez envie de comparer plusieurs complémentaires santé pour savoir quelle est la plus intéressante ? Cela tombe bien, depuis la semaine dernière, l’UFC a rendu public son comparateur pour nous aider à faire des économies. Pour rappel, le prix des complémentaires a augmenté de 10% par rapport à l’an dernier.

Il est vrai que souvent, ce n'est pas évident de s’y retrouver pour comparer telle ou telle offre. Mais avec l’outil de l’association de consommateurs, c’est beaucoup plus simple. Il suffit de renseigner sa situation, son profil, ses différents frais de santé : optique, dentaire, audition, et le tour est joué !

Pour réaliser leur comparateur, l’UFC a analysé plus de 250 contrats, et le rendu se veut le plus synthétique possible. Par ailleurs, nul besoin de faire un devis pour obtenir un résultat. Cela peut valoir le coup quand on voit que plusieurs centaines d’euros d’économie peuvent être réalisées chaque année.

En revanche, dépêchez-vous, vous avez jusqu’à jeudi prochain pour jeter un œil au comparateur, après, ce dernier sera à nouveau payant.