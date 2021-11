COVID : le Maine-et-Loire parmi les départements les plus touchés par la 5ème vague

En moins d’une semaine, la situation dans le département s’est fortement dégradée. Le taux d’incidence a dépassé le seuil des 240 cas positifs pour 100 000 habitants. Selon la préfecture, tous les territoires du département sont concernés. Et cela se traduit notamment par de plus en plus de fermetures de classes. Plus de 158 classes sont fermées actuellement pour 148 écoles impactées.

Dans les hôpitaux aussi, la pression s’accentue, « avec 74 places occupées en hospitalisation conventionnelle et 32 places occupées en réanimation ». La préfecture du Maine-et-Loire rappelle aux habitants l’importance des gestes barrières, et du maintien du port du masque.

Elle précise par ailleurs que les plus de 65 ans sont les plus touchés par cette augmentation. « Dans ce contexte, il est indispensable que les plus de 65 ans soient particulièrement vigilants dans leurs activités collectives, car c’est surtout dans leur tranche d’âge que les contaminations se multiplient. Il leur est instamment demandé de procéder sans délai à leur rappel vaccinal, pour celles qui n’auraient pas encore reçu leur troisième dose. ».