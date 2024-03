Pour commencer, une petitee mise à jour de ce qu'est le Compte Personnel de Formation (CPF). Cela permet aux salariés de financer des formations sans frais supplémentaires. En moyenne, le coût de ces dernières avoisine un peu plus de 1500 euros.

Mais le problème, c’est que certains profitent un peu du système en le détournant pour financer des apprentissages qui n’ont pas grand-chose à voir avec un projet professionnel.

Et donc logiquement, à partir du mois de mai, si on veut utiliser le solde disponible sur notre Compte Personnel de Formation, il faudrait mettre la main à la poche et payer 100 euros, quelle que soit la formation que l'on a choisie.

Pourquoi ? Au moins deux raisons. Premièrement, cela pourrait nous responsabiliser en étant bien sûr du choix de formation qu’on fait. Et deuxièmement, cela permettrait pour le gouvernement, selon les chiffres reccueillis par nos confrères des Échos, de faire une économie de 250 millions d’euros cette année, puis, ensuite, 375 millions tous les ans.