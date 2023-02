"Creed III" : le round de trop ?

Dans ce nouvel opus, le passé s’invite dans la vie d’Adonis Creed. Père de famille comblé et retiré des rings, il est désormais promoteur de matchs de boxe. Une vie prospère et tranquille bouleversée lorsque Damian, un ami d’enfance peu recommandable mais génie de la boxe, vient revendiquer ce qu’il estime être son dû.

On aurait pu croire qu’au bout de 9 films (6 Rocky et 3 Creed) le concept aurait tendance à s’essouffler... Il n’en est rien. Creed III réussit le tour de force de maintenir l’intérêt pour la franchise, tout en respectant son cahier des charges extrêmement normé :

Il y a des combats de boxe et de la testostérone, mais également des femmes puissantes, de l’humanité et de l’empathie.

Pour ses premiers pas derrière la caméra, Michael B Jordan (Wakanda Forever) – également Adonis Creed à l’écran – fait preuve d’une bonne maîtrise et permet, au final, à Creed III de tenir ses promesses auprès des fans de Rocky et consorts... et même quelques autres.