Cruz Beckham, fils de Victoria et David, annonce un concert en France

Le nom Beckham continue de faire parler, mais cette fois pour des raisons artistiques. Tandis que les tensions familiales occupent la presse people, Cruz Beckham trace sa propre route. A 20 ans, le benjamin de David Beckham et Victoria Beckham se lance officiellement dans la musique et annonce une première tournée internationale, avec un concert en France prévu à Paris.

Révélé à l’automne 2025 avec deux singles, Optics et Lick The Toad, Cruz Beckham affiche une identité musicale résolument rock alternatif, teintée de grunge. Un univers bien éloigné de la pop des Spice Girls, mais assumé par le jeune artiste, qui cherche à se démarquer de l’héritage familial tout en revendiquant ses influences.

Cruz Beckham et la musique : une ambition affirmée

Signé depuis 2024 chez C3 Management, une structure ayant collaboré avec des groupes majeurs comme The Strokes ou 30 Seconds To Mars (le groupe de Jared Leto), Cruz Beckham semble bien entouré pour ses débuts. Il peut également compter sur le soutien et les conseils de Luke Pritchard, leader de The Kooks, avec qui il a commencé à écrire et composer.

Sous le nom Cruz Beckham and The Breakers, le jeune chanteur s’apprête à monter sur scène pour défendre ses premières compositions. Sur Instagram, il ne cache pas son enthousiasme : « Je suis tellement content d’annoncer cette première mini-tournée. C’est un rêve de pouvoir enfin jouer cette musique en live ». Une déclaration qui marque un tournant dans sa jeune carrière.