Cruz Beckham, fils de Victoria et David, annonce un concert en France
Publié : 28 janvier 2026 à 10h17 par Iris Mazzacurati
A seulement 20 ans, Cruz Beckham entame une carrière musicale et annonce ses premiers concerts. Le fils de Victoria Beckham et David Beckham fera escale en France au printemps, avec une date parisienne très attendue par les curieux et les fans.
Le nom Beckham continue de faire parler, mais cette fois pour des raisons artistiques. Tandis que les tensions familiales occupent la presse people, Cruz Beckham trace sa propre route. A 20 ans, le benjamin de David Beckham et Victoria Beckham se lance officiellement dans la musique et annonce une première tournée internationale, avec un concert en France prévu à Paris.
Révélé à l’automne 2025 avec deux singles, Optics et Lick The Toad, Cruz Beckham affiche une identité musicale résolument rock alternatif, teintée de grunge. Un univers bien éloigné de la pop des Spice Girls, mais assumé par le jeune artiste, qui cherche à se démarquer de l’héritage familial tout en revendiquant ses influences.
Cruz Beckham et la musique : une ambition affirmée
Signé depuis 2024 chez C3 Management, une structure ayant collaboré avec des groupes majeurs comme The Strokes ou 30 Seconds To Mars (le groupe de Jared Leto), Cruz Beckham semble bien entouré pour ses débuts. Il peut également compter sur le soutien et les conseils de Luke Pritchard, leader de The Kooks, avec qui il a commencé à écrire et composer.
Sous le nom Cruz Beckham and The Breakers, le jeune chanteur s’apprête à monter sur scène pour défendre ses premières compositions. Sur Instagram, il ne cache pas son enthousiasme : « Je suis tellement content d’annoncer cette première mini-tournée. C’est un rêve de pouvoir enfin jouer cette musique en live ». Une déclaration qui marque un tournant dans sa jeune carrière.
La tournée passera par plusieurs villes du Royaume-Uni, mais aussi par l’Europe. En France, Cruz Beckham se produira à Paris, dans la salle intimiste du Pop Up !, le jeudi 19 mars. Un concert en France qui permettra au public français de découvrir son univers brut et électrique dans des conditions privilégiées. La billetterie ouvrira le vendredi 30 janvier à 11h.
Malgré le contexte familial tendu, Victoria Beckham affiche publiquement son soutien : « On est tous tellement fiers de toi, Cruz ». Un encouragement symbolique pour un artiste qui cherche désormais à exister par lui-même, guitare en main.