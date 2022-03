Cyclisme : Paris-Nice de passage dans le Loiret ce lundi

Le Paris-Nice de passage dans le Loiret ! La deuxième étape de la course cycliste s’élance des Yvelines, direction Orléans. Si le peloton passe régulièrement dans le département, il faut remonter à 2012 pour voir une arrivée d’étape dans la cité johannique. Le Belge Tom Boonen l’avait alors emporté au sprint. Ce lundi, sur le papier, rien de difficile : 160km de plat en passant par la Beauce. L’étape semble donc promise une fois de plus aux sprinteurs.

Le vent en trouble-fête ?

Les leaders devront cependant faire attention au vent, prévient Christian Prudhomme. « Il y a quelques étapes où l’on peut gagner le classement général, mais quasiment tous les jours on peut le perdre. C’est encore plus vrai dans les plaines de la Beauce ! », explique-t-il. Après un passage en Eure-et-Loir à Pussay et Angerville, le peloton passera par Andonville, Outarville ou encore Neuville-aux-Bois dans le Loiret. « Typiquement, cette étape est une étape piège. Oui, il y aura un sprint à l’arrivée, mais combien seront-ils ? Ça, on ne le sait pas ! »

Pour animer la course, les organisateurs ont d’ailleurs particulièrement travaillé le parcours. « Plus encore que les autres années, ils ont essayé d’éviter les bois et les parties protégées, pour être le plus à découvert possible », confie Christian Prudhomme. « Les fameuses bordures font parfois plus de dégâts que la montagne. Le lundi de Paris-Nice, c’est toujours un jour où les leaders doivent faire attention, tout est possible, les pièges sont à peu près partout. »