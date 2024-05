Cyclistes tués dans l’agglomération d’Orléans : un hommage vendredi 17 mai

Plusieurs collectifs cyclistes orléanais (Vélorution Orléans et Dammo) organisent ce vendredi 17 mai un hommage aux deux cyclistes tués dans la métropole ces dernières semaines. Mercredi 15 mai, un adolescent de 15 ans, page lors des dernières fêtes johanniques, est décédé après avoir été renversé rue des Halles à Orléans par le chauffeur d’un camion frigorifique. Quelques jours plus tôt, le 22 avril, une femme de 82 ans avait été percutée un automobiliste à Olivet, rue du Général-de-Gaulle. L’octogénaire est décédée quelques jours plus tard à l’hôpital.

L’hommage se tiendra à 18h30 rue des Halles à Orléans.