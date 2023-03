Dans l’Allier, le comité de karaté organise une journée pour lutter contre les violences faites aux femmes

La journée internationale des femmes c’est ce mardi 8 mars. Dans l’Allier, le comité départemental de karaté « souhaite proposer des actions d’informations, de débat et de pratique pour éradiquer » les violences à leur encontre. Pour rappel, en 2021, 122 femmes succombé sous les coups de leur (ex) conjoint. 14% d’entre elles se disent aussi victimes de violences conjugales.

Le 4 mars, le comité départemental de karaté avec la préfecture, le département, des associations, organise donc une journée de sensibilisation aux violences faites aux femme, au lycée de Saint-Pourçain-sur-Sioule. La matinée sera consacrée à des échanges avec l’intervention de la gendarmerie notamment. Le midi, des stands viendront répondre aux questions particulières et qui demandent peut-être plus de confidentialité.

L’après-midi, 4 enseignantes proposeront de s’initier à différentes pratiques martiales. « Il ne s’agit pas d’apprendre se défendre en une heure ou deux », affirme Philippe Tabourneau. L’objectif est selon le directeur technique départemental, « d’améliorer sa vigilance, d’apprendre à se prémunir des premiers signes d’agressivité, de ne plus se comporter en victime ». La meilleure solution en cas de situation violente, «ce n’est pas de rendre des coups, il faut fuir, crier pour alerter », ajoute-t-il.

Signe ou non tout de même de la volonté de savoir se défendre, le karaté et ses disciplines associées sont très féminisés. On compte 35% de pratiquantes à l’échelle nationale, c’est même 44% dans l’Allier.

La journée est ouverte à tous et gratuite. Rendez-vous de 10 à 16 heures au lycée-collège Blaise de Vigenère de Saint-Pourçain-sur-Sioule.