Dans l’Yonne, Virginie Musseler sauve les Beagles de laboratoire

On sait le peu mais les chiens, et en particulier les Beagles, sont utilisés en raison de leur proximité génétique avec l’Homme, par l’industrie pharmaceutique. Plusieurs milliers de canidés servent de cobayes chaque année aux laboratoires.

En 2016, l’Icaunaise Virginie Mousseler se décide à agir, et fonde Beagles of Burgundy. « Je n’y connaissais rien, je ne travaillais pas du tout dans le monde animal, ni dans l'industrie pharmaceutique, mais j'ai envoyé des milliers de lettres à des laboratoires dans le monde entier ». L’un d’eux lui répondra positivement. C’est ainsi qu’elle commença à récupérer des Beagles pour « leur faire oublier le passé et leur donner une belle vie après ».

Virginie Mousseler a parcouru le monde entier pour sauver des chiens. Elle est allée jusqu’en Chine. En 2020, elle ouvre une maison aux Beagles. « Je les mets directement dans la maison, ils ont accès à toutes les pièces, mais ils ne sont jamais dans un chenil à l'extérieur, ils sont toujours proches de la vie humaine, parce que c’est ça, le lien avec l’humain qui est à reconstruire », explique-t-elle.

L’adaptation ne se fait parfois pas sans mal. « Certains sont vraiment très amicaux, d’autres, extrêmement difficiles, ils ne veulent pas être touchés ni regardés, ils vont se planquer au fond », affirme Virginie Mousseler qui ajoute « comprendre qu'ils ne sont pas prêts à être aimés ».

En quelques années, l’Icaunaise est parvenue à sauver près de 300 chiens. Une fois adaptés à l’Homme, elle les propose à l’adoption. Elle sélectionne les familles intéressées, les questionne sur leur mode de vie, leurs attentes, avant de les inviter chez elle une journée, une nuit, pour découvrir les Beagles. « On ne veut pas des gens qui sont absents toute la journée, on ne veut pas qu'ils soient laissés une journée entière tout seul », résume-t-elle.

Si vous le souhaiter vous pouvez faire un don à Beagles of Burgundy sur internet pour financer notamment le recours à des éducateurs ou a des ostéopathes.