Dans les coulisses du Tour Vibration 2022

Vous y étiez peut-être… 140 000 spectateurs ont assisté au Tour Vibration cette année ! Une édition qui restera gravée dans les mémoires pour de nombreuses raisons. Direction les coulisses de l’événement, on vous dit tout !

Le Tour Vibration 2022 s’est clôturé à Blois le 15 septembre dernier. Après cinq dates, les équipes sont fatiguées, mais tellement heureuses ! Inutile de vous dire que ce moment était très attendu. Cela faisait trois ans que l’on n’avait pas fêté ensemble la rentrée. Cette édition était en effet particulière, car pleine de défis. Tout d’abord, il s’agissait de renouer avec le public, après cette pause imposée par la pandémie. Puis, pour la première fois, Vibration s’est associée au plus grand événement agricole français, Terres de Jim, et a proposé deux soirées concerts à Outarville. Nous ne connaissions pas les lieux, l’organisation de deux soirées était lourde, Emmanuel Macron était attendu sur place… bref, la pression était à son maximum.

Bob Sinclar aux platines du Tour Vibration à Outarville ! Crédit: IOA Production

Et la météo n’a pas arrangé nos affaires… Une pluie torrentielle s’est abattue sur Outarville le vendredi 9 septembre, à 19H30. La peur pouvait se lire dans nos yeux ! Non seulement la gadoue s’invitait à la fête, mais surtout, le public était aux abonnés absents… à une demi-heure du coup d’envoi du Tour ! Nous ne le savions pas encore, mais les entrées sur site avaient été bloquées le temps qu’Emmanuel Macron quitte Outarville. Tout est bien qui finit bien. Le début du concert a été décalé de 45 minutes, et 20 000 personnes ont assisté au set électro de Bob Sinclar, Boris Way ou encore Sound of Legend ! Avec 40 000 personnes venues applaudir Amir, Ridsa ou encore Suzane le samedi soir, nous avions réussi notre pari, et celui des Jeunes Agriculteurs qui nous ont si gentiment accueillis. « Où sont les pizzas ? » Pari réussi également à Châteauroux, au Mans ou à Blois, où plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ont répondu présents. Des chiffres qui font du Tour Vibration l’un des plus grands festivals de concerts gratuits, ce qui nous permet chaque année de faire venir un plateau d’artistes exceptionnel. Des artistes que l’on « bichonne », rassurez-vous. Mais nous avons bien failli rater notre mission.

Black M a fait le show sur la scène du Tour Vibration à Châteauroux ! Crédit: IOA Production

Vent de panique en effet sur Châteauroux, lorsque nous nous sommes rendus compte que les pizzas commandées pour Black M et Lucenzo n’étaient pas prêtes à temps ! Il y avait tellement de monde ce soir-là, et tellement de commandes, que le restaurant n’a pas réussi à nous les fournir à temps. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés à chercher une pizzéria en urgence à 22h30. Mission compliquée, mais là aussi, réussie ! L’imprévisible petite culotte Vous l’aurez compris, il est indispensable de bien recevoir les artistes. Et ils nous le rendent bien ; à l’image de Vincent, alias « La petite culotte ». Programmé à Châteauroux, Le Mans et Outarville, le Corse nous a fait une demande très surprenante (et très flatteuse). Séduit par le Tour Vibration, il nous a demandé s’il pouvait venir sur la scène à Blois. Ce n’était pas prévu, mais impossible pour nous de refuser ! Pour la petite anecdote, à Châteauroux, La petite culotte devait chanter 15 minutes sur scène… il est resté 30 minutes, enflammant le public avec ses reprises guitare-voix. C’est aussi ça la magie du Tour Vibration.

La Petite Culotte a enflammé Châteauroux, Le Mans, Outarville et Blois ! Crédit: IOA Production

Clap de fin donc sur ces cinq jours riches en émotion. Pour tous ces souvenirs et bien plus encore, l’équipe de Vibration remercie les villes de Châteauroux, Le Mans, et Blois, le département de l’Indre, et les Jeunes Agriculteurs qui ont su investir pour que le Tour passe dans ces villes et aux Terres de Jim. Un évènement soutenu également par des partenaires privés (Caisse d’Epargne, Côtes de Bourg, ALS location, Facile à louer), et médias (La Nouvelle République, la République du Centre, France 3, TV Tours). On vous donne rendez-vous l’année prochaine, avec d’autres anecdotes à vous partager !