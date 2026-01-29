Dans un collège français, les punitions se transforment en bénévolat

Dans la Drôme, le collège de l’Europe innove en matière de discipline scolaire.

Son directeur, Fabien Cotte, a récemment signé une convention avec une antenne des Restos du Cœur basée à Romans-sur-Isère. Objectif : proposer aux élèves sanctionnés une alternative éducative aux traditionnelles heures de colle, en les orientant vers une action solidaire concrète.

Concrètement, les collégiens concernés se rendront, en dehors du temps scolaire, au centre des Restos du Cœur afin d’accompagner les bénévoles dans leurs missions quotidiennes. Aide à la distribution, rangement, logistique : autant de tâches qui permettent aux élèves de découvrir le fonctionnement d’une grande association caritative tout en donnant du sens à la sanction qui leur est imposée.

Pour la direction de l’établissement, il s’agit avant tout de rendre les punitions plus constructives. « L’idée est que la sanction ait une portée éducative », explique Fabien Cotte. En s’engageant auprès des Restos du Cœur, les élèves sont amenés à réfléchir à leurs actes, à prendre leurs responsabilités et à développer leur maturité. Une démarche qui s’inscrit dans une vision plus humaine et responsabilisante de la discipline scolaire.

Ce type de dispositif reste encore peu répandu dans les collèges français. La raison est simple : il n’est pas toujours aisé de trouver des partenaires associatifs capables d’accueillir des jeunes dans un cadre sécurisé, structuré et compatible avec les exigences de l’Éducation nationale. Les Restos du Cœur de Romans-sur-Isère ont toutefois l’habitude de recevoir des collégiens et des lycéens, notamment dans le cadre de stages ou d’actions ponctuelles.