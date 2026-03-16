Une page perdue du manuscrit d’Archimède retrouvée à Blois

Une page légendaire du palimpseste d’Archimède, longtemps considérée comme perdue, a été redécouverte grâce à Victor Gysembergh, chercheur au CNRS au Centre Léon Robin, lors de ses travaux au Musée des Beaux-Arts de Blois.

Ce manuscrit grec du Xe siècle, l’un des plus célèbres au monde, contient plusieurs traités d’Archimède de Syracuse. Pendant le Moyen Âge, certains passages avaient été effacés pour réutiliser le parchemin, pratique courante à l’époque.

La page retrouvée était connue uniquement grâce à des photographies prises en 1910 par Johan Ludvig Heiberg, conservées aujourd’hui à la Bibliothèque royale danoise. Comparée à ces clichés historiques, la feuille identifiée par Gysembergh correspond au feuillet numéro 123 du palimpseste et contient un extrait du traité « De la sphère et du cylindre », Livre I, propositions 39 à 41.

Sur l’une des faces, un texte de prières grecques recouvre partiellement les figures géométriques et le passage archimédien, encore en grande partie lisible. L’autre face, quant à elle, est masquée par une enluminure ajoutée au XXe siècle représentant le prophète Daniel entouré de deux lions. Sous cette illustration, le texte ancien reste inaccessible par les méthodes d’observation classiques.

Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles analyses. Les chercheurs envisagent d’utiliser des techniques avancées, notamment l’imagerie multispectrale et la fluorescence X sur synchrotron, afin de révéler le texte dissimulé sous l’enluminure. Si ces méthodes s’avèrent fructueuses, elles pourraient permettre de déchiffrer des passages jusqu’ici ignorés et d’enrichir la compréhension des écrits d’Archimède.

L’identification de ce feuillet manquant relance également le projet de réexaminer l’ensemble du palimpseste à l’aide de technologies plus performantes que celles employées lors des campagnes du début des années 2000. L’objectif des chercheurs est désormais de restituer de manière plus complète le contenu de ce précieux manuscrit, en explorant notamment les fragments restés illisibles.