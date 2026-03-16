Une étude confirme les bienfaits du régime végétarien

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’Université d'Oxford vient de renforcer l’idée que réduire sa consommation de viande pourrait être bénéfique pour la santé.

Suivant pendant plus de quinze ans près de 1,8 million de personnes à travers trois continents, cette recherche est l’une des plus vastes jamais réalisées sur le lien entre alimentation et cancer. L’étude a suivi des volontaires ayant des régimes alimentaires très variés : des mangeurs de viande, de volaille, des pesco-végétariens (excluant la viande mais consommant du poisson), des végétariens (sans viande ni poisson) et des végétaliens (qui excluent également les produits laitiers et les œufs).

Les résultats sont sans équivoque pour certains types de cancer. Par rapport aux carnivores, les végétariens présentent un risque réduit de 28 % pour le cancer du rein, de 21 % pour le cancer du pancréas, de 12 % pour celui de la prostate et de 9 % pour le cancer du sein. Ces chiffres montrent clairement qu’adopter un régime sans viande peut avoir un impact positif sur la santé à long terme.

Toutefois, l’étude met en lumière un point moins positif : les végétariens semblent avoir un risque légèrement accru de développer un carcinome épidermoïde de l’œsophage, un type de cancer rare. Les chercheurs pensent que ce risque pourrait être lié à certaines carences nutritionnelles spécifiques, soulignant l’importance de bien équilibrer son alimentation même lorsqu’on élimine les produits d’origine animale.

Cette recherche pointe également du doigt la viande rouge, qui ressort comme l’élément le plus problématique. Classée « cancérogène probable » par l’Organisation Mondiale de la Santé et le Centre International de Recherche sur le Cancer, elle semble associée à un risque plus élevé de certains cancers, confirmant les recommandations actuelles de limiter sa consommation.