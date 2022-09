Deadpool 3 : Hugh Jackman annonce son grand retour en Wolverine (vidéo)

C’est avec la complicité de Ryan Reynolds qu’ Hugh Jackman a annoncé la bonne nouvelle dans une séquence postée sur Twitter. Dans la vidéo, le mari de Blake Lively explique avec humour que la première apparition de Deadpool dans le MCU se doit d'être mémorable. "C’est un challenge incroyable qui m’a forcé à chercher au plus profond de moi", scande-t-il, assis sur ses toilettes. "Et… je n’ai rien. C’est complètement vide là-haut. Mais on a eu une idée. Hey Hugh, tu veux jouer Wolverine une dernière fois ", déclare-t-il au même moment où son acolyte Hugh Jackman traverse la pièce. "Ouais, bien sûr", répond avec nonchalance l’acteur australien.

Une sortie prévue en 2024

Si aucune autre information n’a été dévoilée à propos de l’histoire du film, on sait d’ores et déjà que Deadpool 3 sortira le 6 septembre 2024 aux Etats-Unis. Ce troisième volet sera une nouvelle fois écrit par Rhett Reese et Paul Wernick, qui avaient déjà signé le scénario des deux premiers films.