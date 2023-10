Décès de l'acteur Matthew Perry, Chandler Bing dans Friends

Connu pour son rôle de Chandler Bing dans la série à succès Friends, l'acteur américain Matthew Perry est décédé ce samedi 28 octobre, annoncent plusieurs médias américains dont le Los Angeles Times et le site spécialisé TMZ. L'acteur de 54 ans a été retrouvé mort dans le jaccuzzi de son domicile de Los Angeles. Si la cause exacte de sa mort n'est pas encore connue, son corps ne portait pas de traces pouvant laisser croire à un acte criminel. Une enquête a été ouverte.

Matthew Perry a incarné pendant 10 saisons le personnage de Chandler Bing dans la série populaire Friends, diffusée à partir de 1994. La sitcom racontait les péripéties de six amis new-yorkais. Les acteurs principaux s'étaient retrouvés pour une émission spéciale en 2021 sur les coulisses de la série.

Une fois la série Friends terminée, Matthew Perry n'a jamais vraiment retrouvé de rôle important, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Le reste de sa carrière a surtout été marqué par des apparitions plus ou moins réussies. Il luttait depuis de nombreuses années contre l'anxiété et des addictions à l'alcool et aux opiacés, et avait frôlé la mort en 2018. Aucune drogue n'aurait cependant été retrouvée sur les lieux du drame ce samedi.