Décès de Marion Game, interprète d’Huguette dans « Scènes de ménage »

Interprète d’Huguette dans la série à succès de M6 "Scènes de ménages", la comédienne Marion Game est décédée ce jeudi 23 mars à l'âge de 84 ans, a annoncé sa fille, Virginie Ledieu. Elle s'est éteinte en fin d'après-midi à son domicile en région parisienne : « C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles », selon sa famille.

Figure familière des années 70/80, Marion Game avait retrouvé une célébrité sur le tard grâce à "Scènes de ménages", série laquelle elle et Gérard Hernandez jouaient un couple de personnes âgées, souvent en train de se chamailler.

La comédienne avait également incarné de nombreux seconds rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma. Au cinéma, on l'a notamment vue dans "Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques" de Michel Audiard (1971) ou "Parking" de Jacques Demy (1985). A la télévision, elle a joué entre autres dans "Les Brigades du Tigre" (1975), "Nana" (1981) ou, plus récemment, "Plus belle la vie" (2010-2012).

(Avec AFP)