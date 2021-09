Décès du footballeur loirétain Jean-Pierre Adams, dans le coma depuis 1982

Plongé dans le coma depuis 1982 à la suite d’une erreur d’anesthésie lors d’une opération bénigne, le footballeur Jean-Pierre Adams est décédé ce lundi 6 septembre à l’âge de 73 ans, annonce le journaliste Jacques Vendroux.

Né à Dakar, au Sénégal, Jean-Pierre avait grandi en France dans le Loiret, et plus précisément dans le Montargois, où il avait ses premiers pas de footballeurs du côté de Corquilleroy (où le stade porte son nom), Cepoy, Bellegarde et Montargis. Il effectua sa carrière professionnelle entre Nîmes, Nice et Paris, avec également une vingtaine de sélections en équipe de France où il formait une redoutable charnière centrale défensive avec Marius Trésor.

Depuis le drame il y a 39 ans, sa femme Bernadette, originaire elle aussi du département, veillait sur lui dans leur maison de Caissargues, dans le Gard.