Déclaration d’amour à ses fans, la vie avec la maladie… Le documentaire sur Céline Dion est disponible sur Prime Video

Que vous soyez fan ou non, préparez-vous à être bouleversé. Le documentaire inédit sur Céline Dion est disponible depuis ce mardi 25 juin sur la plateforme Prime Video. Une plongée intime dans la vie de l’artiste de 56 ans, dont la carrière est perturbée par des soucis de santé. Le documentaire, réalisé par Irene Taylor (Leave No Trace ou encore Moonlight Sonata : Deafness in Three Movements), s’attarde donc évidemment sur le syndrome de la personne raide dont elle est victime et la place que prend cette maladie neurologique très rare dans son quotidien.

Vous verrez une Céline Dion brisée moralement et physiquement, en larmes et plus vulnérable que jamais. Mais qui sait rester forte et vaillante. Ce documentaire, tourné sur un an, c’est aussi une lettre d’amour à ses fans. L’interprète de Ziggy ou encore de J’irai où tu iras exprime combien ils lui manquent et à quel point elle est impatiente de remonter sur scène. Au travers d’images inédites, vous verrez la chanteuse au plus proche de sa famille et loin des strass et paillettes.

Je suis : Céline Dion, réalisé par Irene Taylor, c’est à voir sur Prime Video.