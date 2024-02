L'opération doit démarrer d’ici la première quinzaine d’avril. Et on démarre avec une bonne nouvelle puisque le nouveau barème de l’impôt a été adapté à l’inflation : les seuils ont augmenté de 4,8%. En résumé, cela veut dire que si votre salaire a été le même en 2023 et en 2022, vous paierez moins d’impôts.

Même chose par ailleurs pour la déduction fiscale pour les ménages faiblement imposés, en hausse elle aussi de 4,8%. Cela veut dire que si vous êtes seuls et que le montant de votre impôt à payer n’a pas dépassé 1929 euros à l’année, vous bénéficierez de la fameuse déduction, automatiquement réalisée par la Direction des Finances publiques.

Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, vous pourrez profiter d’un abattement qui varie entre 1373 et plus de 2700 euros. Afin de pouvoir le toucher, il faut que votre revenu de l’an dernier n’ait pas dépassé 27.670 euros.

Vous avez fait des dons à des associations en 2023 ? C'est parfait, cela vous donne droit à une réduction d’impôt de 75% cette année.

Mais si tous ces aspects administratifs à venir vous stressent un peu, le mieux est encore d’aller sur le simulateur officiel du FISC.