Découvrez la fascinante "Epopée Renault" au Musée Matra

Une rétrospective fascinante qui retrace plus d’un siècle d’innovation et de passion automobile, comme l’explique Geoffrey Trémoreux, chargé de communication du musée :

Et chaque modèle exposé témoigne de l’évolution des techniques, des styles et des aspirations de la marque Renault.

L’exposition L’épopée Renault au Musée Matra, c’est jusqu’au 2 novembre, 17 rue des Capucins à Romorantin-Lanthenay et sur www.museematra.com.

Infos pratiques :

Ouvert 7 jours sur 7. De 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h le week-end. Port du masque obligatoire. Tarifs : 7 euros pour les adultes, 5 euros pour les enfants de 8 à 16 ans et les étudiants, gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.