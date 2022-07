Tour Vibration 2022 : découvrez les nouveaux artistes présents à Châteauroux, Outarville et Blois

Dans vos agendas, notez bien aussi les dates des 9 et 10 septembre. Vibration s’associe au festival Les Terres de Jim pour proposer deux soirées exceptionnelles !

Le festival les Terres de Jim à Outarville

Le 9 septembre, les festivaliers pourront vibrer autour d’une programmation électro dont Sound of Legend et Feder ont été les premiers artistes annoncés. S’y ajoutent désormais Pascal Letoublon, Boris Way et Aazar.