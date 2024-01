Les services de La Poste sont de plus en plus nombreux. Désormais dans certaines villes en France, vous pouvez trouvez dans leurs locaux des cabines d'essayage. S’il y en a près de chez vous, vous ne pouvez pas les louper. En effet, elles ont la forme de boîte aux lettres jaune, et elles nous permettent d’essayer immédiatement les vêtements que l’on a achetés en ligne. Si les produits ne nous vont pas, on peut tout de suite les renvoyer. Au contraire s'ils nous vont correctement, on peut laisser les emballages sur place.

Par ailleurs, ces cabines sont très larges, de sorte que les personnes qui sont à mobilité réduite peuvent aussi rentrer à l'intérieur. Il y a même une barre de sécurité pour les personnes invalides, ou encore un siège ainsi qu'une tablette. Et si l'on a reçu des appareils électroniques, pas de problème, des prises sont aussi installées afin de pouvoir les tester.

L’expérimentation doit durer au total six mois. À voir ensuite si La Poste décidera au printemps d’élargir encore un peu plus le dispositif à travers la France.